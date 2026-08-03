盤中速報 - 信驊(5274)大漲9.47%，報15900元
鉅亨網新聞中心
信驊(5274-TW)03日10:00股價上漲1375元，報15900.0元，漲幅9.47%，成交200張。
信驊(5274-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。
近5日股價下跌1.39%，櫃買市場加權指數下跌7.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-76 張
- 外資買賣超：-199 張
- 投信買賣超：+120 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+4 張
- 融券增減：0 張
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