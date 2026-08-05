鉅亨速報

營收速報 - 2026年8月6日台股中小型公司7月營收一覽（新增193家）

鉅亨網新聞中心

本次公布7月營收一覽

截至台北時間2026年8月6日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計202家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
海悅-其他業 20.78億 982.2%
聯亞-通信網路業 5.01億 176.5%
創意-半導體業 57.69億 158.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
國光生-生技醫療業 3.08億 727.7%
力旺-半導體業 6.76億 278.7%
鏵友益-其他電子業 5,598萬 243.5%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達202家。其中營收年增大於 25％有60家，年增小於-20％有25家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 24家
介於10～50億 >= 0% 32家
介於10～50億 < 0% 16家
介於10～50億 <= -20% 19家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 36家
小於10億 >= 0% 39家
小於10億 < 0% 17家
小於10億 <= -20% 19家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
海悅-其他業 20.78億 982.2%
聯亞-通信網路業 5.01億 176.5%
創意-半導體業 57.69億 158.4%
大量-電機機械 11.47億 152.9%
慶康科技-半導體業 8,268萬 139.4%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
國光生-生技醫療業 3.08億 727.7%
力旺-半導體業 6.76億 278.7%
鏵友益-其他電子業 5,598萬 243.5%
碩通-電腦及週邊設備業 14萬 118.5%
安克-生技醫療業 334萬 80.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收7月營收其他業海悅其他業海悅

相關行情

台股首頁我要存股
海悅68.8+1.47%
聯亞2160+9.92%
創意4390+5.91%
國光生17.15+1.48%
力旺2630+2.14%
鏵友益125+4.60%
大量645+9.88%
安克10+1.11%
慶康科技412+8.15%
碩通450+14.4%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

中弱短強
聯亞

77.78%

勝率
中弱短強
創意

72%

勝率

#營收獲利增加

中弱短強
聯亞

77.78%

勝率
中弱短強
創意

72%

勝率

#高盈餘高毛利

中弱短強
聯亞

77.78%

勝率

#當沖高手_強

中弱短強
創意

72%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
創意

72%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty