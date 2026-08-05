營收速報 - 2026年8月6日台股中小型公司7月營收一覽（新增193家）
鉅亨網新聞中心
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月6日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計202家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|海悅-其他業
|20.78億
|982.2%
|聯亞-通信網路業
|5.01億
|176.5%
|創意-半導體業
|57.69億
|158.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|國光生-生技醫療業
|3.08億
|727.7%
|力旺-半導體業
|6.76億
|278.7%
|鏵友益-其他電子業
|5,598萬
|243.5%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達202家。其中營收年增大於 25％有60家，年增小於-20％有25家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|24家
|介於10～50億
|>= 0%
|32家
|介於10～50億
|< 0%
|16家
|介於10～50億
|<= -20%
|19家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|36家
|小於10億
|>= 0%
|39家
|小於10億
|< 0%
|17家
|小於10億
|<= -20%
|19家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|海悅-其他業
|20.78億
|982.2%
|聯亞-通信網路業
|5.01億
|176.5%
|創意-半導體業
|57.69億
|158.4%
|大量-電機機械
|11.47億
|152.9%
|慶康科技-半導體業
|8,268萬
|139.4%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|國光生-生技醫療業
|3.08億
|727.7%
|力旺-半導體業
|6.76億
|278.7%
|鏵友益-其他電子業
|5,598萬
|243.5%
|碩通-電腦及週邊設備業
|14萬
|118.5%
|安克-生技醫療業
|334萬
|80.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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