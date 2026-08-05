鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡特彼勒(CAT-US)EPS預估上修至25.88元，預估目標價為981.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對卡特彼勒(CAT-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.2元上修至25.88元，其中最高估值29.15元，最低估值22.18元，預估目標價為981.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.15(29.15)
|36.05
|43.82
|37.92
|最低值
|22.18(22.18)
|25.73
|33.51
|37.92
|平均值
|25.94(25.73)
|31.39
|37.66
|37.92
|中位數
|25.88(25.2)
|31.33
|36.45
|37.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|805.45億
|941.14億
|1,090.57億
|956.26億
|最低值
|722.73億
|784.23億
|871.31億
|956.26億
|平均值
|781.10億
|861.37億
|950.64億
|956.26億
|中位數
|791.69億
|871.17億
|956.42億
|956.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.83
|12.64
|20.12
|22.05
|18.81
|營業收入
|509.84億
|594.27億
|670.60億
|648.09億
|675.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡特彼勒(CAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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