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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡特彼勒(CAT-US)EPS預估上修至25.88元，預估目標價為981.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對卡特彼勒(CAT-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.2元上修至25.88元，其中最高估值29.15元，最低估值22.18元，預估目標價為981.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.15(29.15)36.0543.8237.92
最低值22.18(22.18)25.7333.5137.92
平均值25.94(25.73)31.3937.6637.92
中位數25.88(25.2)31.3336.4537.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值805.45億941.14億1,090.57億956.26億
最低值722.73億784.23億871.31億956.26億
平均值781.10億861.37億950.64億956.26億
中位數791.69億871.17億956.42億956.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.8312.6420.1222.0518.81
營業收入509.84億594.27億670.60億648.09億675.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡特彼勒(CAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCAT

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