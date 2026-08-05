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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)EPS預估上修至0.78元，預估目標價為23.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.78元，其中最高估值1.01元，最低估值0.65元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值1.01(1.01)1.351.74
最低值0.65(0.65)0.741.09
平均值0.79(0.79)1.071.38
中位數0.78(0.74)1.061.31

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值35.45億41.55億42.76億
最低值28.16億33.30億32.65億
平均值30.26億35.97億39.23億
中位數29.48億35.19億39.03億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年2026年
EPS-0.30-0.040.371.20
營業收入14.85億17.63億19.62億25.26億

詳細資訊請看美股內頁：
PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAYP

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