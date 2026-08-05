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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊迪思半導體(LSCC-US)EPS預估上修至2.12元，預估目標價為165.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對萊迪思半導體(LSCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元上修至2.12元，其中最高估值2.21元，最低估值1.79元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.21(2)3.65.8
最低值1.79(1.71)2.252.8
平均值2.08(1.82)3.063.97
中位數2.12(1.8)3.153.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值9.28億14.70億18.97億
最低值7.49億8.90億10.30億
平均值8.98億12.73億14.79億
中位數9.22億13.11億14.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.671.271.850.440.02
營業收入5.15億6.60億7.37億5.09億5.23億

詳細資訊請看美股內頁：
萊迪思半導體(LSCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLSCC

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