鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊迪思半導體(LSCC-US)EPS預估上修至2.12元，預估目標價為165.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對萊迪思半導體(LSCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元上修至2.12元，其中最高估值2.21元，最低估值1.79元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.21(2)
|3.6
|5.8
|最低值
|1.79(1.71)
|2.25
|2.8
|平均值
|2.08(1.82)
|3.06
|3.97
|中位數
|2.12(1.8)
|3.15
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.28億
|14.70億
|18.97億
|最低值
|7.49億
|8.90億
|10.30億
|平均值
|8.98億
|12.73億
|14.79億
|中位數
|9.22億
|13.11億
|14.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.67
|1.27
|1.85
|0.44
|0.02
|營業收入
|5.15億
|6.60億
|7.37億
|5.09億
|5.23億
詳細資訊請看美股內頁：
萊迪思半導體(LSCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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