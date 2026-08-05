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鉅亨速報 - Factset 最新調查：默克藥廠(MRK-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為141.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對默克藥廠(MRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.75元，其中最高估值3.19元，最低估值2.6元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.19(3.19)10.3411.711.55
最低值2.6(2.6)8.739.459.27
平均值2.82(2.79)9.5910.5610.15
中位數2.75(2.7)9.5410.5510.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值680.84億719.86億790.67億777.16億
最低值661.42億682.41億690.00億713.70億
平均值670.82億701.87億742.96億743.64億
中位數671.57億701.54億742.64億741.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.145.710.146.747.28
營業收入489.07億584.73億598.71億639.73億649.26億

詳細資訊請看美股內頁：
默克藥廠(MRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMRK

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