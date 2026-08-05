鉅亨速報 - Factset 最新調查：默克藥廠(MRK-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對默克藥廠(MRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.75元，其中最高估值3.19元，最低估值2.6元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.19(3.19)
|10.34
|11.7
|11.55
|最低值
|2.6(2.6)
|8.73
|9.45
|9.27
|平均值
|2.82(2.79)
|9.59
|10.56
|10.15
|中位數
|2.75(2.7)
|9.54
|10.55
|10.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|680.84億
|719.86億
|790.67億
|777.16億
|最低值
|661.42億
|682.41億
|690.00億
|713.70億
|平均值
|670.82億
|701.87億
|742.96億
|743.64億
|中位數
|671.57億
|701.54億
|742.64億
|741.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.14
|5.71
|0.14
|6.74
|7.28
|營業收入
|489.07億
|584.73億
|598.71億
|639.73億
|649.26億
詳細資訊請看美股內頁：
默克藥廠(MRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉AI財報報喜、美伊協議露曙光！主要指數開高 道瓊狂飆700點
- 盤中速報 - 道瓊指數大漲1.17%，報53799.73點
- 本週操盤筆記：美7月非農、SpaceX超微Sandisk財報、AI行情及中東局勢
- 美股下周催化劑：7月非農、SpaceX首份財報、SK海力士評級解禁
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇