鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至3.72元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.72元，其中最高估值4.22元，最低估值3.56元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.22(3.77)
|5.73
|7.05
|7.21
|最低值
|3.56(3.56)
|4.22
|4.98
|7.09
|平均值
|3.86(3.64)
|4.81
|5.95
|7.15
|中位數
|3.72(3.63)
|4.78
|5.88
|7.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|130.03億
|172.13億
|212.09億
|224.33億
|最低值
|115.00億
|138.06億
|163.14億
|215.35億
|平均值
|120.98億
|152.31億
|184.66億
|219.84億
|中位數
|118.42億
|151.31億
|182.76億
|219.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.66
|1.07
|1.64
|2.23
|2.75
|營業收入
|29.48億
|43.81億
|58.60億
|70.03億
|90.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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