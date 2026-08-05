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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至3.72元，預估目標價為220.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.72元，其中最高估值4.22元，最低估值3.56元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.22(3.77)5.737.057.21
最低值3.56(3.56)4.224.987.09
平均值3.86(3.64)4.815.957.15
中位數3.72(3.63)4.785.887.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值130.03億172.13億212.09億224.33億
最低值115.00億138.06億163.14億215.35億
平均值120.98億152.31億184.66億219.84億
中位數118.42億151.31億182.76億219.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.661.071.642.232.75
營業收入29.48億43.81億58.60億70.03億90.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSANET

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