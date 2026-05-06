鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為184.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.61元，其中最高估值3.77元，最低估值3.45元，預估目標價為184.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.77(3.81)
|5.2
|6.32
|6.96
|最低值
|3.45(3.4)
|3.99
|4.62
|6.96
|平均值
|3.6(3.55)
|4.39
|5.38
|6.96
|中位數
|3.61(3.52)
|4.34
|5.34
|6.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|119.91億
|158.26億
|190.26億
|212.82億
|最低值
|112.53億
|133.48億
|150.99億
|212.82億
|平均值
|115.39億
|142.10億
|172.33億
|212.82億
|中位數
|115.11億
|140.67億
|173.27億
|212.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.66
|1.07
|1.64
|2.23
|2.75
|營業收入
|29.48億
|43.81億
|58.60億
|70.03億
|90.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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