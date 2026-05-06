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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為184.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.61元，其中最高估值3.77元，最低估值3.45元，預估目標價為184.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.77(3.81)5.26.326.96
最低值3.45(3.4)3.994.626.96
平均值3.6(3.55)4.395.386.96
中位數3.61(3.52)4.345.346.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值119.91億158.26億190.26億212.82億
最低值112.53億133.48億150.99億212.82億
平均值115.39億142.10億172.33億212.82億
中位數115.11億140.67億173.27億212.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.661.071.642.232.75
營業收入29.48億43.81億58.60億70.03億90.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSANET

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