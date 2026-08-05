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鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為29.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.94元，其中最高估值2.3元，最低估值1.71元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.3(2.3)2.743.322.89
最低值1.71(1.63)1.922.132.54
平均值1.95(1.88)2.312.62.75
中位數1.94(1.85)2.292.562.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.81億57.48億64.70億68.96億
最低值47.57億51.70億59.10億63.47億
平均值48.92億55.28億61.61億66.81億
中位數49.06億55.23億61.38億67.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.46-0.14-0.052.670.61
營業收入25.78億28.03億30.55億36.46億42.22億

詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPINS

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