鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.94元，其中最高估值2.3元，最低估值1.71元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.3(2.3)
|2.74
|3.32
|2.89
|最低值
|1.71(1.63)
|1.92
|2.13
|2.54
|平均值
|1.95(1.88)
|2.31
|2.6
|2.75
|中位數
|1.94(1.85)
|2.29
|2.56
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.81億
|57.48億
|64.70億
|68.96億
|最低值
|47.57億
|51.70億
|59.10億
|63.47億
|平均值
|48.92億
|55.28億
|61.61億
|66.81億
|中位數
|49.06億
|55.23億
|61.38億
|67.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|-0.14
|-0.05
|2.67
|0.61
|營業收入
|25.78億
|28.03億
|30.55億
|36.46億
|42.22億
詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣PINS-US的目標價調升至29元，幅度約7.41%
- 伍德上半年重押特斯拉、AMD與SpaceX 方舟兩檔ETF跑贏標普
- Intuit裁員17%聚焦AI布局 全球約3千人飯碗不保
- 〈美股盤後〉美光市值突破7000億美元 費半飆超4% 標普那指改寫新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇