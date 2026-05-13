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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.45元，預估目標價為24.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.54元下修至1.45元，其中最高估值1.7元，最低估值1.22元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.7(1.77)1.922.221.93
最低值1.22(1.22)1.281.151.71
平均值1.47(1.53)1.541.591.79
中位數1.45(1.54)1.51.641.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,182.68億1,199.93億1,213.98億1,170.75億
最低值794.70億814.50億827.79億1,137.52億
平均值1,073.43億1,093.72億1,102.65億1,154.14億
中位數1,111.81億1,120.10億1,145.28億1,154.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.891.401.091.281.21
營業收入674.17億898.76億785.86億826.71億855.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSET

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Energy Transfer LP - Unit19.84-0.80%

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