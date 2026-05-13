鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.45元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.54元下修至1.45元，其中最高估值1.7元，最低估值1.22元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.7(1.77)
|1.92
|2.22
|1.93
|最低值
|1.22(1.22)
|1.28
|1.15
|1.71
|平均值
|1.47(1.53)
|1.54
|1.59
|1.79
|中位數
|1.45(1.54)
|1.5
|1.64
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,182.68億
|1,199.93億
|1,213.98億
|1,170.75億
|最低值
|794.70億
|814.50億
|827.79億
|1,137.52億
|平均值
|1,073.43億
|1,093.72億
|1,102.65億
|1,154.14億
|中位數
|1,111.81億
|1,120.10億
|1,145.28億
|1,154.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|1.21
|營業收入
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
|855.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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