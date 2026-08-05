鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至453.5元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由470.5元下修至453.5元，調降幅度3.61%。其中最高估值510元，最低估值285元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀3位。
Saia公司今(5日)收盤價為374.33元。近5日股價下跌3.61%，標普指數上漲4.14%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至470.5元，幅度約3.98%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為217.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.02元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為579.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇