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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至453.5元，幅度約3.61%

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由470.5元下修至453.5元，調降幅度3.61%。其中最高估值510元，最低估值285元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀3位。

Saia公司今(5日)收盤價為374.33元。近5日股價下跌3.61%，標普指數上漲4.14%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SAIA市場預估目標價

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