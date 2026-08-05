鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為16.62元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.85元，其中最高估值2.65元，最低估值1.32元，預估目標價為16.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.65(2.65)2.492.753.33
最低值1.32(1.32)0.961.321.61
平均值1.88(1.9)1.881.92.14
中位數1.85(1.93)1.921.851.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值432.65億436.27億444.22億468.70億
最低值400.24億390.28億395.77億434.29億
平均值415.46億413.75億423.10億450.90億
中位數416.18億413.90億423.14億452.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.484.001.831.370.58
營業收入543.95億438.59億416.56億382.13億382.32億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVALE

相關行情

台股首頁我要存股
淡水河谷14.83+1.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty