鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為16.62元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.85元，其中最高估值2.65元，最低估值1.32元，預估目標價為16.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.65)
|2.49
|2.75
|3.33
|最低值
|1.32(1.32)
|0.96
|1.32
|1.61
|平均值
|1.88(1.9)
|1.88
|1.9
|2.14
|中位數
|1.85(1.93)
|1.92
|1.85
|1.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|432.65億
|436.27億
|444.22億
|468.70億
|最低值
|400.24億
|390.28億
|395.77億
|434.29億
|平均值
|415.46億
|413.75億
|423.10億
|450.90億
|中位數
|416.18億
|413.90億
|423.14億
|452.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|0.58
|營業收入
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
|382.32億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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