鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為84.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.4元，其中最高估值2.77元，最低估值2.22元，預估目標價為84.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.77(2.77)
|2.79
|3.51
|4.05
|最低值
|2.22(2.22)
|2.16
|2.25
|3.68
|平均值
|2.39(2.37)
|2.51
|3.02
|3.8
|中位數
|2.4(2.35)
|2.6
|3.03
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|138.46億
|149.18億
|171.13億
|178.62億
|最低值
|103.78億
|106.81億
|123.57億
|132.23億
|平均值
|121.90億
|134.68億
|151.78億
|155.43億
|中位數
|120.85億
|139.11億
|155.54億
|155.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.24
|1.67
|2.60
|1.82
|2.14
|營業收入
|105.72億
|113.52億
|99.51億
|107.53億
|118.30億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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