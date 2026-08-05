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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為84.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.4元，其中最高估值2.77元，最低估值2.22元，預估目標價為84.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.77(2.77)2.793.514.05
最低值2.22(2.22)2.162.253.68
平均值2.39(2.37)2.513.023.8
中位數2.4(2.35)2.63.033.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值138.46億149.18億171.13億178.62億
最低值103.78億106.81億123.57億132.23億
平均值121.90億134.68億151.78億155.43億
中位數120.85億139.11億155.54億155.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.241.672.601.822.14
營業收入105.72億113.52億99.51億107.53億118.30億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWMB

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