鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-05 20:02

氣動與電控自動化元件廠氣立 (4555-TW) 今 (5) 日公布最新獲利，2026 年第二季稅後賺 4549 萬元，季增 16.91 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.65 元， 上半年稅後賺進 4803 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.69 元。

氣立 2026 年第二季營收 4.92 億元，毛利率 32.95%，季增 2.82 個百分點，年增 0.87 個百分點，第二季稅後賺 4549 萬元，季增 16.91 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.65 元。上半年稅後賺進 4803 萬元，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.69 元。

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氣立主管指出，以精密金屬製造為主的浙江平湖廠，受惠於 AI 興起所帶動 PCB 產業等生產設備需求增加，且機器人相關零組件訂單持續增長，加上歐洲客戶上半年度需求開始回溫，原有汽車與農機等業務亦維持平穩，使精密金屬製造業績始終維持相對高檔水準；而氣動及電控元件部分，由於台北廠與經銷商合力接獲半導體封測廠專案訂單、上海廠在大陸農業機械、液冷相關設備、新能源與儲能等業務開發有成下，整體營收也較去年同期提升；伴隨者泰國廠今年起正式投入貢獻集團營收；使上半年度營運增長。

氣立除了營收維持增長外，近年來積極推動的產品優化設計及產能重新配置計畫也見到成效，不但有效降低生產成本與提升效率外，更直接反映在毛利率上，從去年第二季起回升至 30% 以上，至今年第二季更近 33%。