營收速報 - 世紀鋼(9958)7月營收19.31億元年增率高達91.16％
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今年1-7月累計營收為121.13億元，累計年增率36.22%。
最新價為107元，近5日股價上漲0.48%，相關鋼鐵工業上漲1.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1026 張
- 外資買賣超：+1309 張
- 投信買賣超：-227 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|19.31億
|91%
|-10%
|26/6
|21.39億
|64%
|25%
|26/5
|17.08億
|29%
|-3%
|26/4
|17.66億
|32%
|12%
|26/3
|15.81億
|24%
|2%
|26/2
|15.51億
|24%
|8%
世紀鋼(9958-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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