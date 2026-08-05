營收速報 - 鴻華先進-創(2258)7月營收5.98億元年增率高達113.29％
鉅亨網新聞中心
鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣5.98億元，年增率113.29%，月增率31.41%。
今年1-7月累計營收為29.03億元，累計年增率-9.86%。
最新價為30元，近5日股價下跌-4.61%，相關汽車工業上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-457 張
- 外資買賣超：-299 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-158 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|5.98億
|113%
|31%
|26/6
|4.55億
|23%
|-16%
|26/5
|5.41億
|58%
|11%
|26/4
|4.90億
|4%
|18%
|26/3
|4.16億
|-14%
|6%
|26/2
|3.92億
|-30%
|3480%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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