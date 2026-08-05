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營收速報 - 鴻華先進-創(2258)7月營收5.98億元年增率高達113.29％

鉅亨網新聞中心

鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣5.98億元，年增率113.29%，月增率31.41%。

今年1-7月累計營收為29.03億元，累計年增率-9.86%。

最新價為30元，近5日股價下跌-4.61%，相關汽車工業上漲1.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-457 張
  • 外資買賣超：-299 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-158 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 5.98億 113% 31%
26/6 4.55億 23% -16%
26/5 5.41億 58% 11%
26/4 4.90億 4% 18%
26/3 4.16億 -14% 6%
26/2 3.92億 -30% 3480%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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