鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-08 17:19

義隆 (2458-TW) 受惠客戶拉貨力道升溫，公司表示，第二季營收將達 32 至 34 億元，季增幅上看 5%，除既有觸控產品持續支撐營運外，義隆自 6 月起將正式出貨無人機模組，產品單價由過去 IC 層級大幅提升至數百美元，預期今年無人機營收將成長數倍，明年營收比重更將挑戰 6% 至 7%。

義隆第一季營收仍以觸控產品為主，占比達 77%；非觸控產品占 16%，AI 相關產品則占 7%。隨著第二季客戶下單狀況改善，公司預估單季營收為 32 至 34 億元，相較第一季季減 1% 至季增 5%，毛利率約 46.5% 至 49.5%，營益率約 21.4% 至 25.9%。

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在新事業布局方面，義隆看好無人機成長動能。義隆過去在無人機市場主要供應影像處理附 AI 功能相關晶片，今年前 5 月仍以出貨 IC 為主，但自 6 月起將進一步出貨整合型模組，產品價值及單機營收貢獻將明顯提升。

董事長葉儀晧指出，無人機模組單價動輒數百美元起跳，遠高於單純供應 IC，且毛利率可達公司平均水準，意味無人機業務在擴大營收的同時，也不致明顯稀釋整體獲利能力。隨模組產品開始放量，預期今年無人機相關營收將較去年成長數倍。

展望明年，義隆看好無人機產品出貨量將快速倍增，相關業務占公司營收比重有望進一步提升至 6% 至 7%，逐步成為繼觸控產品及 AI PC 解決方案後的另一項重要成長引擎。

義隆日前於 COMPUTEX 展出「無人機雲台影像處理及 AI 物件偵測與追蹤系統」，並獲得 Best Choice Award 金獎。該系統從底層晶片至 AI 演算法均由義隆自主開發，主打 100% 台灣研發算力，可整合高效能影像訊號處理器 (ISP) 與邊緣 AI 運算能力。

相關系統可在低功耗、低成本條件下，執行物件偵測、影像辨識及目標追蹤，並能因應複雜及惡劣環境。義隆除展示無人機雲台模組外，也布局多功能無人機、繫留無人機、反制無人機及穿越機等應用，目前相關產品已進入量產，並切入國內外商用與軍用無人載具市場。