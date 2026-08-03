鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-03 16:12

曾參與臺北流行音樂中心攜手日月光文教基金會推動的「Open Lab 人才培育計畫」的樂團「紙鳶 Seizer」，日前在北流媒合下登上泰國指標性音樂節 Monster Music Festival，成為本屆唯一受邀演出的海外團體，也是樂團首次站上大型國際音樂節舞台。透過北流持續推動的人才培育與國際交流計畫，紙鳶 Seizer 成功將音樂帶向海外，也迎來成團以來最高規格的舞台製作體驗。

此次演出，主辦單位安排專屬的鼓推台、Live 即時大螢幕等大型音樂節規格，皆是紙鳶 Seizer 團員過去未曾體驗過的配置。第一次在大型螢幕同步看見自己的演出畫面，團員靦腆笑說：「第一次在有現場螢幕同步播放 Live 畫面的舞台演出，而且鏡頭一直近拍追焦我們的臉部表情，不知道剛剛自己長得怎麼樣，有點害羞。」

‌



甜軟音樂氛圍中的獨特辣味！紙鳶重型搖滾跨越語言震撼泰國聽眾

首次站上海外音樂節，紙鳶 Seizer 特別編排最能代表樂團風格的歌單，希望在短短 40 分鐘內，讓第一次接觸他們的海外觀眾留下深刻印象。有別於現場多數偏向流行、抒情曲風的演出，紙鳶 Seizer 以充滿爆發力的重型搖滾登場，成為音樂節中最鮮明的存在。團員笑說：「我們比較像 Monster Music Festival 的調味劑，在又甜又軟的氛圍裡加一點辣！」

面對台下數百位泰國樂迷，雖然彼此語言不同，紙鳶 Seizer 仍憑藉紮實的現場演奏、緊湊流暢的編曲與高張力的舞台魅力，成功跨越語言隔閡，讓觀眾隨著音樂搖擺、歡呼，也迅速與現場建立連結。此外，現場還有數位來自臺灣的紙鳶 Seizer 粉絲特地到場支持，讓團員倍感驚喜與溫暖。

曾參與北流攜手日月光文教基金會推動的「Open Lab 人才培育計畫」樂團「紙鳶 Seizer」。(圖：日月光文教基金會提供)

觀摩海外音樂人被秒圈粉！巧遇 Full Step 吉他手成功合照 貝斯手亨利喊話：「要好好學英文！」

除了登上大型舞台演出，紙鳶 Seizer 也把握難得機會觀摩音樂節各大舞台演出，從樂團、創作歌手到偶像團體幾乎看遍一輪，近距離感受泰國音樂市場的多元樣貌。

團員也分享了後台的「驚喜追星體驗」，對泰國音樂人 HYE、樂團 Full Step 的現場演出留下深刻印象，甚至幸運巧遇 Full Step 吉他手並成功合照。主唱仁杰興奮表示：「Full Step 的風格非常有魅力，真的很想跟他們交朋友！」貝斯手亨利則笑說：「我要好好學英文，才能跟更多國際音樂人深度交流！」

從 Open Lab 到國際舞台 紙鳶：「謝謝音樂路上有北流和日月光撐腰！」

回顧一路從參與北流「Open Lab」到站上國際音樂節舞台，紙鳶 Seizer 坦言，樂團成立初期大家都還只是學生，無論是演奏技巧、音色掌握、器材運用或舞台魅力，都在這兩年間透過一次次演出持續累積與成長。

貝斯手亨利分享，兩年前參與 Open Lab 時，因為還是學生，站上舞台難免比較拘謹；經過兩年的現場演出歷練，這次海外演出明顯更能自在享受舞台。不過，團員也一致謙虛表示，仍有許多值得學習與突破的地方，希望持續精進創作與現場實力。

日月光文教基金會董事長吳田玉表示：「今年很榮幸與北流共同推動『Open Lab 人才培育計畫』。看見紙鳶從學生樂團起步，經實戰累積後成功登上泰國指標音樂節，我們深感欣慰。作為新生代音樂人的支持夥伴，基金會期許持續擔任創作者的堅實後盾，陪伴更多臺灣新聲代逐漸成長蛻變，在國際舞台綻放光芒。」

談到 Open Lab 帶來的收穫，紙鳶 Seizer 認為，計畫提供的不只是正式演出的機會，更讓創作者從演出規劃、排練到正式登台，完整理解一場演出的製作流程，也累積與產業接軌的實戰經驗。他們也鼓勵剛踏入音樂產業的新秀：「如果有機會，我們真的很推薦大家來嘗試。」

談起一路走來最想感謝的人，紙鳶 Seizer 將這次海外演出的收穫獻給一路陪伴他們成長的臺北流行音樂中心，感性表示：「沒有北流，就不會有紙鳶。我們永遠飲水思源，謝謝音樂路上有北流撐腰。」