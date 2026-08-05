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營收速報 - 雙鴻(3324)7月營收37.65億元年增率高達116.7％

鉅亨網新聞中心

雙鴻(3324-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣37.65億元，年增率116.7%，月增率38.54%。

今年1-7月累計營收為210.14億元，累計年增率83.28%。

最新價為965元，近5日股價上漲8.51%，相關其他電子類指數上漲2.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+905 張
  • 外資買賣超：+666 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+237 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 37.65億 117% 39%
26/6 27.18億 62% -13%
26/5 31.39億 94% 10%
26/4 28.42億 41% -15%
26/3 33.29億 92% 53%
26/2 21.78億 67% -28%

雙鴻(3324-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為散熱模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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