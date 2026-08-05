營收速報 - 雙鴻(3324)7月營收37.65億元年增率高達116.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為210.14億元，累計年增率83.28%。
最新價為965元，近5日股價上漲8.51%，相關其他電子類指數上漲2.97%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+905 張
- 外資買賣超：+666 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+237 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|37.65億
|117%
|39%
|26/6
|27.18億
|62%
|-13%
|26/5
|31.39億
|94%
|10%
|26/4
|28.42億
|41%
|-15%
|26/3
|33.29億
|92%
|53%
|26/2
|21.78億
|67%
|-28%
雙鴻(3324-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為散熱模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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