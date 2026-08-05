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營收速報 - 建準(2421)7月營收21.19億元年增率高達31.65％

鉅亨網新聞中心

建準(2421-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣21.19億元，年增率31.65%，月增率14.25%。

今年1-7月累計營收為125.58億元，累計年增率20.34%。

最新價為140.5元，近5日股價上漲12.85%，相關零組件業上漲20.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2979 張
  • 外資買賣超：+2907 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：+66 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 21.19億 32% 14%
26/6 18.55億 19% 10%
26/5 16.92億 15% -10%
26/4 18.71億 15% -2%
26/3 19.18億 22% 45%
26/2 13.23億 2% -26%

建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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