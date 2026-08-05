營收速報 - 建準(2421)7月營收21.19億元年增率高達31.65％
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今年1-7月累計營收為125.58億元，累計年增率20.34%。
最新價為140.5元，近5日股價上漲12.85%，相關零組件業上漲20.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2979 張
- 外資買賣超：+2907 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：+66 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|21.19億
|32%
|14%
|26/6
|18.55億
|19%
|10%
|26/5
|16.92億
|15%
|-10%
|26/4
|18.71億
|15%
|-2%
|26/3
|19.18億
|22%
|45%
|26/2
|13.23億
|2%
|-26%
建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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