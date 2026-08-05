〈電子五哥營收〉英業達前7月營收5603億元創高 Q3伺服器業務持續成長

英業達 ( 2356-TW ) 今 (5) 日公告 7 月營收 901.9 億元，雖月減 11.8%，但年增超過 6 成，累計今年前 7 月營收達 5603.58 億元，年增逾 4 成，創歷史同期新高。英業達管理層預期，第三季伺服器業務將持續成長。

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展望第三季，英業達表示，筆電方面，因上半年提前拉貨，預期第三季筆電出貨季對季將有個位數下滑；伺服器部分，則看好第三季持續成長。

英業達近日也擴大台灣、美國與泰國的投資，預計投入 88 億元在桃園自地委建廠房，並分別對美國與泰國子公司增資 1.1 億美元 (約新台幣 35.74 億元)，以及泰銖 61 億元 (約新台幣 59.16 億元)，以因應 AI 需求。另外，英業達將於 8 月 11 日公告最新財報。