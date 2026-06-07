〈走進中國〉AI短劇爆發！橫店演員剛走紅就無戲可拍

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-08 04:00

「以前每隔 10 公尺不到就能看到一個短劇劇組在拍攝，今年以來，我們這裡幾乎看不到什麼短劇劇組來拍攝。」在橫店影視城的廣州街香港街景區，工作人員無奈說道。

AI短劇爆發！橫店演員剛走紅就無戲可拍。（圖：第一財經）

短劇在這幾年興起，橫店影視城一度從「橫店」變成「豎店」，去年此時進入橫店影視城，還能看見大量劇組，尤其是短劇劇組，近期幾乎看不到正在拍攝的短劇劇組，正在置景或拍攝的劇組也不多。

‌



《第一財經》指出，AI 短劇爆發直接讓真人短劇掉進冰窟。

2023 年夏天，一部名為《無雙》的短劇殺瘋了。這部僅用不到人民幣 50 萬元拍完的小成本作品，最終狂奔出累計超過 3.5 億元的充值業績，一度被視為短劇界天花板。

然而，不到三年時間，製造出這一現象級短劇背後的西安豐行廣告文化傳播公司，所有真人短劇項目基本全停了。

「我們在年後做了一次優化，100 多人離開了公司。剩下的人，絕大多數都轉向了 AI 製作。」豐行總經理李濤說。

李濤透露，豐行最多時一個月曾承製 106 部真人短劇，轉型後平均每月只有 30 部 AI 短劇，營收大幅下滑。

這種斷腕式轉型並非孤例：自稱「成都短劇前三製作公司」之一的眾讀科技宣布，將在 2026 年 5 月 30 日之後全面退出真人劇實拍業務；鄭州天橋短劇、浙江嘉興九州文化等傳統玩家也紛紛將更多精力投入 AI 短劇。

真人短劇的蕭條讓整個產業鏈上的從業者大受影響。

老張在橫店從事道具置景工作多年，「實在接不到劇組的活兒，那就去接裝修訂單，什麼體力活兒都可以幹，但就是月收入不穩定。」老張說。

化妝、服裝和攝影師則轉向旅拍。在橫店以及其他不少景區，如今服飾租借、妝造服務和專業旅拍非常盛行。

攝影師阿麥說，自己也待過劇組，現在沒有劇組的活兒，那麼就去做旅拍攝影，每個月還是有不少遊客下單，有些原本跟劇組的化妝師，也會做一些遊客妝造，通常一套旅拍的妝造加攝影費用從 200 多元到數千元不等，收入尚可，但要分淡旺季。

落差感更大的是演員，尤其是那些缺乏資本背景的小咖演員，前兩年好不容易在短劇賽道獲得了演出機會，甚至成為了短劇一線演員，他們剛要開始體驗走紅滋味，如今卻面臨無戲可拍窘境。

短劇演員陳雨汐在 2023 年入行，當時短劇還沒大火，她算得上第一批抓住風口的人。她專門到北京學習表演，第一部短劇就演上了女二，之後，她直接把家搬到了橫店。

那時橫店每天有很多短劇開拍，劇組會直接在橫店的各大酒店駐扎面試。

「同一個酒店裡可能就有五六個劇組在，不同房間就是不同的組，跑一個酒店就能試好幾部戲。」陳雨汐經常還沒出酒店大門，就定好了上戲時間。

到 2025 年底，陳雨汐已拍了 20 多部短劇，在紅果有了上萬粉絲，片酬也從第一部戲的一天 800 元漲到一天 3,000 元。

2026 年，陳雨汐以為這是事業起飛的一年，但沒想到 AI 中途殺了出來。2026 年春節成了分水嶺。

往年一復工，陳雨汐就會收到不少片約，今年統統消失了，連演員招募群裡也沒有新消息，她身邊的演員朋友都發現沒戲可拍了，原來部分以前合作的公司，轉去拍成本更低的 AI 短劇了。

過完年後，一直沒接到戲的陳雨汐調低了片酬，對外報價下降了 1/3，一些劇組不再給演員支付差旅費，她要自付旅費去拍。

行業裡原本工作超過 8 小時就需要支付演員的「超時費」也越來越少，她甚至以一天的片酬拍了 27 個小時。

無獨有偶，2025 年 10 月，舞台劇專業的畢業生齊子喬來到了橫店，當時橫店每天有大量劇組開機，科班出身的她靠著線下面組、試戲，很快拿到了第一部短劇女二角色，日薪 800 元。

第一個月，她接到一部戲；第二個月，有了兩部戲；後來又陸續拍了五六部戲，有小成本的，也有短劇大製作，一般都是女二，也演過一部女主劇。

當時大家的印象裡，像她這樣的演員，只要一部部戲去積累，1～2 年後，她的日薪可漲到 2,000 元，且總有戲拍。

幾個月後，AI 讓這條路走不下去了。

2026 年春節後，短劇演員都發現開組的戲少了很多。起初，齊子喬沒太在意，當時她有一家準備簽約的公司還在正常開戲，很快她接到兩個演員朋友的電話，他們已經接不到戲了。