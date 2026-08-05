鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-05 09:19

時序進入 8 月，消費電子市場迎來新品發表季，以蘋果 (AAPL-US) 新一代產品為核心驅動，整個「果鏈」上下游加快了「招兵買馬」的節奏，為產能爬坡做足準備。

「果鏈」備貨旺季揭幕，鴻海等代工廠招工忙。（圖：界面新聞）

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此外，資本市場與供應鏈上下游正密切關注蘋果首款折疊機的進展，藍思科技、精研科技等產業龍頭企業已密集進入研發攻關、產能擴建與量產交付的關鍵階段。

據《上海證券報》5 日（周三）報導，每年 8 月至 12 月是 iPhone 系列產品的出貨高峰期，也是產業旺季。目前以鴻海為主的代工廠已進入招工高峰期。

8 月 4 日上午，在鄭州航空港雍州路與始祖路交叉口東北角的鴻海鄭州綜保園區招募中心外，鴻海廠區門口再次排起了長隊，拖著行李箱的年輕人從各地趕來，像候鳥一樣走進這一製造工廠。

「目前生產線用工需求快速增長，工人時薪漲到（人民幣，下同）28 元。」據鄭州富士康招工仲介介紹，鄭州富士康的用工需求主要集中在產品組裝、測試、質檢等基礎崗位，綜合月收入約 5,000 元，選擇返費工模式，在職滿 90 天後最高可獲 8,200 元獎金。

該人士說，預計 8 月 10 日左右會進入用工高峰，薪資激勵政策有望進一步加碼。

今年鴻海的招聘計畫出現大量高規格的工程師崗位。在鴻海官方招聘軟體「我要聘」上，自動化導入、射頻分析、多軸控制軟體開發、SQE、現場 IE、PE 等工程師崗位也在集中釋放。

值得關注的是，部分崗位明確提到 AI 輔助控制軟體開發者、AR/VR 眼鏡相關工作經驗者優先，薪資待遇面議。

此外，鴻海 2026 屆校園招聘也同步涵蓋了大數據、雲端運算、平台開發、AI、軟硬體研發等前沿方向，可望為長期技術轉型儲備人才。