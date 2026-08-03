鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-4.38元，預估目標價為114.26元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.3元下修至-4.38元，其中最高估值-2.45元，最低估值-7.57元，預估目標價為114.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.45(-2.45)
|-0.03
|-0.64
|-1.64
|最低值
|-7.57(-7.57)
|-9.13
|-9.91
|-10.87
|平均值
|-4.64(-4.61)
|-4.82
|-4.53
|-4.88
|中位數
|-4.38(-4.3)
|-4.78
|-3.88
|-4.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.19億
|30.56億
|34.22億
|28.47億
|最低值
|20.27億
|14.71億
|14.02億
|13.34億
|平均值
|22.06億
|22.65億
|26.46億
|22.87億
|中位數
|21.89億
|21.89億
|27.55億
|24.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|-5.30
|營業收入
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
|32.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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