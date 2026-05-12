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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.3元，預估目標價為115.85元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.37元上修至-4.3元，其中最高估值-2.46元，最低估值-7.57元，預估目標價為115.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.46(-2.46)-0.030.466.1
最低值-7.57(-7.57)-9.12-10.01-10.87
平均值-4.75(-4.75)-4.84-3.86-3.36
中位數-4.3(-4.37)-4.94-3.5-4.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.46億30.52億37.40億57.21億
最低值20.27億14.71億14.02億13.34億
平均值21.83億22.69億27.01億28.73億
中位數21.82億21.70億28.39億25.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS49.8640.764.18-3.00-5.30
營業收入224.30億181.93億41.29億29.76億32.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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