鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.23元，預估目標價為114.55元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.3元上修至-4.23元，其中最高估值-2.46元，最低估值-7.57元，預估目標價為114.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.46(-2.46)
|-0.03
|0.46
|6.1
|最低值
|-7.57(-7.57)
|-9.13
|-9.91
|-10.87
|平均值
|-4.67(-4.68)
|-4.88
|-4.02
|-3.68
|中位數
|-4.23(-4.3)
|-4.94
|-3.73
|-4.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.46億
|30.52億
|37.40億
|57.21億
|最低值
|20.27億
|14.71億
|14.02億
|13.34億
|平均值
|21.88億
|22.53億
|26.66億
|27.07億
|中位數
|21.89億
|21.52億
|26.91億
|24.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|-5.30
|營業收入
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
|32.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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