鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至2.82元，預估目標價為56.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.67元上修至2.82元，其中最高估值3.07元，最低估值1.86元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.3
|3.49
|2.73
|最低值
|1.86(1.86)
|0.78
|1.42
|2.73
|平均值
|2.6(2.56)
|2.23
|2.44
|2.73
|中位數
|2.82(2.67)
|2.29
|2.55
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.34億
|24.55億
|25.45億
|23.92億
|最低值
|21.08億
|20.01億
|20.29億
|23.92億
|平均值
|22.95億
|22.38億
|22.86億
|23.92億
|中位數
|22.90億
|22.57億
|22.98億
|23.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|2.00
|2.69
|3.82
|-0.48
|營業收入
|5.02億
|8.38億
|7.17億
|8.54億
|13.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至2.67元，預估目標價為58.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為58.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為58.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇