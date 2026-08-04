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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至2.82元，預估目標價為56.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.67元上修至2.82元，其中最高估值3.07元，最低估值1.86元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.07(3.07)3.33.492.73
最低值1.86(1.86)0.781.422.73
平均值2.6(2.56)2.232.442.73
中位數2.82(2.67)2.292.552.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.34億24.55億25.45億23.92億
最低值21.08億20.01億20.29億23.92億
平均值22.95億22.38億22.86億23.92億
中位數22.90億22.57億22.98億23.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

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