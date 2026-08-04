鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至36.31元，預估目標價為455.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2026年EPS預估：中位數由35.75元上修至36.31元，其中最高估值37.35元，最低估值32.97元，預估目標價為455.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.35(37.35)
|47.39
|51.23
|55.47
|最低值
|32.97(32.97)
|35.95
|36.75
|40.15
|平均值
|35.8(35.54)
|41.84
|47.05
|47.81
|中位數
|36.31(35.75)
|42
|48.21
|47.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|388.82億
|424.48億
|467.49億
|408.68億
|最低值
|376.33億
|382.61億
|395.28億
|401.32億
|平均值
|383.37億
|397.70億
|417.88億
|405.00億
|中位數
|384.06億
|394.05億
|405.76億
|405.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|36.54
|47.25
|38.27
|30.89
|33.14
|營業收入
|228.32億
|281.88億
|310.42億
|361.88億
|376.35億
詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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