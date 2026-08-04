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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至36.31元，預估目標價為455.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2026年EPS預估：中位數由35.75元上修至36.31元，其中最高估值37.35元，最低估值32.97元，預估目標價為455.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.35(37.35)47.3951.2355.47
最低值32.97(32.97)35.9536.7540.15
平均值35.8(35.54)41.8447.0547.81
中位數36.31(35.75)4248.2147.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值388.82億424.48億467.49億408.68億
最低值376.33億382.61億395.28億401.32億
平均值383.37億397.70億417.88億405.00億
中位數384.06億394.05億405.76億405.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS36.5447.2538.2730.8933.14
營業收入228.32億281.88億310.42億361.88億376.35億

詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLAD

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