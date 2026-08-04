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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對漢諾威保險集團(THG-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.59元上修至20元，其中最高估值20.77元，最低估值18.43元，預估目標價為232.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.77(20.77)
|20.24
|20.38
|最低值
|18.43(18.43)
|18.35
|18.14
|平均值
|19.86(19.67)
|19.24
|19.17
|中位數
|20(19.59)
|19.25
|19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69.29億
|72.18億
|74.86億
|最低值
|65.61億
|68.01億
|70.63億
|平均值
|66.45億
|69.29億
|72.74億
|中位數
|65.93億
|68.69億
|72.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.49
|3.21
|0.98
|11.70
|18.16
|營業收入
|52.28億
|54.69億
|59.94億
|62.37億
|65.94億
詳細資訊請看美股內頁：
漢諾威保險集團(THG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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