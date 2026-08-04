鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為25.39元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.57元，其中最高估值1.64元，最低估值1.5元，預估目標價為25.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.64(1.58)
|1.86
|2.07
|2.15
|最低值
|1.5(1.33)
|1.58
|1.64
|2.15
|平均值
|1.56(1.51)
|1.72
|1.83
|2.15
|中位數
|1.57(1.51)
|1.74
|1.77
|2.15
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|435.19億
|486.42億
|535.01億
|最低值
|212.75億
|230.28億
|246.65億
|平均值
|384.42億
|419.20億
|445.98億
|中位數
|414.74億
|451.00億
|475.58億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.79
|0.67
|0.86
|1.05
|1.41
|營業收入
|487.92億
|639.30億
|772.43億
|830.18億
|879.75億
詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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