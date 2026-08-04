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鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為25.39元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.57元，其中最高估值1.64元，最低估值1.5元，預估目標價為25.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.64(1.58)1.862.072.15
最低值1.5(1.33)1.581.642.15
平均值1.56(1.51)1.721.832.15
中位數1.57(1.51)1.741.772.15

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值435.19億486.42億535.01億
最低值212.75億230.28億246.65億
平均值384.42億419.20億445.98億
中位數414.74億451.00億475.58億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.790.670.861.051.41
營業收入487.92億639.30億772.43億830.18億879.75億

詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMUFG

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