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鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至19.11元，預估目標價為232.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.32元上修至19.11元，其中最高估值24.95元，最低估值14.03元，預估目標價為232.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.95(24.7)24.5522.7917.9
最低值14.03(14.03)10.6814.316.1
平均值19.15(18.81)16.7817.9417.24
中位數19.11(18.32)16.517.5217.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值192.01億188.91億185.70億162.98億
最低值160.52億140.56億159.68億161.03億
平均值176.64億166.42億171.18億162.01億
中位數177.59億165.83億170.45億162.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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