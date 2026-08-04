鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至19.11元，預估目標價為232.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.32元上修至19.11元，其中最高估值24.95元，最低估值14.03元，預估目標價為232.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.95(24.7)
|24.55
|22.79
|17.9
|最低值
|14.03(14.03)
|10.68
|14.3
|16.1
|平均值
|19.15(18.81)
|16.78
|17.94
|17.24
|中位數
|19.11(18.32)
|16.5
|17.52
|17.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|192.01億
|188.91億
|185.70億
|162.98億
|最低值
|160.52億
|140.56億
|159.68億
|161.03億
|平均值
|176.64億
|166.42億
|171.18億
|162.01億
|中位數
|177.59億
|165.83億
|170.45億
|162.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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