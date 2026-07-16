鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至18.46元，預估目標價為233.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.14元下修至18.46元，其中最高估值24.7元，最低估值13.93元，預估目標價為233.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.7(24.6)23.922.6917.9
最低值13.93(13.93)10.7314.8216.18
平均值18.97(19.17)16.8317.8917.18
中位數18.46(19.14)16.617.1617.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值200.62億188.91億185.70億163.50億
最低值161.10億136.15億159.68億161.56億
平均值177.57億167.26億170.80億162.53億
中位數174.68億170.02億169.94億162.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

相關行情

台股首頁我要存股
響尾蛇能源189.76-0.49%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty