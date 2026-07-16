鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至18.46元，預估目標價為233.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.14元下修至18.46元，其中最高估值24.7元，最低估值13.93元，預估目標價為233.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.7(24.6)
|23.9
|22.69
|17.9
|最低值
|13.93(13.93)
|10.73
|14.82
|16.18
|平均值
|18.97(19.17)
|16.83
|17.89
|17.18
|中位數
|18.46(19.14)
|16.6
|17.16
|17.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|200.62億
|188.91億
|185.70億
|163.50億
|最低值
|161.10億
|136.15億
|159.68億
|161.56億
|平均值
|177.57億
|167.26億
|170.80億
|162.53億
|中位數
|174.68億
|170.02億
|169.94億
|162.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 響尾蛇能源(FANG-US)大漲5.02%，報192.59美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至19.61元，預估目標價為237.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至20.22元，預估目標價為236.50元
- 盤中速報 - 響尾蛇能源(FANG-US)大跌5.03%，報192.73美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇