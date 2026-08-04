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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至6.28元，預估目標價為348.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.45元下修至6.28元，其中最高估值7.57元，最低估值5.25元，預估目標價為348.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.57(7.57)15.4322.6429.6
最低值5.25(5.25)9.7812.2717.2
平均值6.28(6.4)12.5417.2923.4
中位數6.28(6.45)12.8316.6623.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值40.34億69.28億85.38億109.23億
最低值35.48億45.60億49.99億67.25億
平均值38.27億59.49億72.47億88.24億
中位數38.61億61.25億77.87億88.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.43-2.222.11-0.324.60
營業收入4.61億7.22億11.86億17.50億25.11億

詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFTAI

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