鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至6.28元，預估目標價為348.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.45元下修至6.28元，其中最高估值7.57元，最低估值5.25元，預估目標價為348.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.57(7.57)
|15.43
|22.64
|29.6
|最低值
|5.25(5.25)
|9.78
|12.27
|17.2
|平均值
|6.28(6.4)
|12.54
|17.29
|23.4
|中位數
|6.28(6.45)
|12.83
|16.66
|23.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.34億
|69.28億
|85.38億
|109.23億
|最低值
|35.48億
|45.60億
|49.99億
|67.25億
|平均值
|38.27億
|59.49億
|72.47億
|88.24億
|中位數
|38.61億
|61.25億
|77.87億
|88.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.43
|-2.22
|2.11
|-0.32
|4.60
|營業收入
|4.61億
|7.22億
|11.86億
|17.50億
|25.11億
詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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