鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至362.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由350元上修至362.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值600元，最低估值319元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
FTAI Aviation Ltd - Class A今(23日)收盤價為224.88元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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