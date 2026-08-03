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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調降至348元，幅度約4%

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由362.5元下修至348元，調降幅度4%。其中最高估值600元，最低估值290元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(3日)收盤價為219.3元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股FTAI市場預估目標價

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FTAI Aviation Ltd - Class A219.3+6.46%

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