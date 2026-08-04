鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為230.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.77元下修至4.67元，其中最高估值6.36元，最低估值1.63元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.36(6.86)
|9.45
|9.32
|10.29
|最低值
|1.63(2.39)
|2.49
|3.1
|3.36
|平均值
|4.68(4.65)
|5.4
|7.13
|7.66
|中位數
|4.67(4.77)
|5.83
|7.25
|7.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|63.45億
|61.50億
|81.70億
|75.28億
|最低值
|56.72億
|56.07億
|62.40億
|64.48億
|平均值
|58.15億
|58.44億
|73.69億
|68.00億
|中位數
|58.06億
|58.49億
|74.41億
|66.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.32
|2.63
|-0.43
|0.02
|2.26
|營業收入
|10.95億
|12.92億
|16.75億
|28.04億
|47.35億
詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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