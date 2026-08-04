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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為230.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.77元下修至4.67元，其中最高估值6.36元，最低估值1.63元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.36(6.86)9.459.3210.29
最低值1.63(2.39)2.493.13.36
平均值4.68(4.65)5.47.137.66
中位數4.67(4.77)5.837.257.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值63.45億61.50億81.70億75.28億
最低值56.72億56.07億62.40億64.48億
平均值58.15億58.44億73.69億68.00億
中位數58.06億58.49億74.41億66.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.322.63-0.430.022.26
營業收入10.95億12.92億16.75億28.04億47.35億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTKO

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