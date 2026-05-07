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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至5.13元，預估目標價為234.50元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.13元，其中最高估值9.24元，最低估值2.32元，預估目標價為234.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.24(9.24)10.949.7610.53
最低值2.32(1.98)2.222.612.97
平均值4.91(5.03)5.456.927.36
中位數5.13(5.35)5.37.317.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值59.66億61.10億81.29億75.28億
最低值57.06億56.36億62.76億64.34億
平均值57.74億58.26億73.75億68.09億
中位數57.71億58.30億74.67億66.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.322.63-0.430.022.26
營業收入10.95億12.92億16.75億28.04億47.35億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTKO

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TKO Group Holdings Inc - Class A186.94-1.85%

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