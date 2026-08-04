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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為14.85元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.96元下修至0.95元，其中最高估值1.12元，最低估值0.85元，預估目標價為14.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.12(1.12)1.451.822.17
最低值0.85(0.85)1.11.172.17
平均值0.96(0.97)1.221.392.17
中位數0.95(0.96)1.191.362.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值126.00億135.04億144.62億153.78億
最低值116.88億124.80億126.91億153.78億
平均值123.74億130.98億137.61億153.78億
中位數124.13億130.75億138.68億153.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.690.470.610.630.68
營業收入81.60億93.02億104.31億103.59億106.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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