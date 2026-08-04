鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為14.85元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.96元下修至0.95元，其中最高估值1.12元，最低估值0.85元，預估目標價為14.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.12(1.12)
|1.45
|1.82
|2.17
|最低值
|0.85(0.85)
|1.1
|1.17
|2.17
|平均值
|0.96(0.97)
|1.22
|1.39
|2.17
|中位數
|0.95(0.96)
|1.19
|1.36
|2.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|126.00億
|135.04億
|144.62億
|153.78億
|最低值
|116.88億
|124.80億
|126.91億
|153.78億
|平均值
|123.74億
|130.98億
|137.61億
|153.78億
|中位數
|124.13億
|130.75億
|138.68億
|153.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.69
|0.47
|0.61
|0.63
|0.68
|營業收入
|81.60億
|93.02億
|104.31億
|103.59億
|106.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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