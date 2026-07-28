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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為15.28元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.98元下修至0.97元，其中最高估值1.13元，最低估值0.92元，預估目標價為15.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.13(1.13)1.451.792.13
最低值0.92(0.92)1.11.262.13
平均值0.98(1)1.231.412.13
中位數0.97(0.98)1.211.362.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值130.24億137.04億140.95億125.00億
最低值112.00億116.00億121.00億125.00億
平均值122.99億129.74億134.97億125.00億
中位數123.49億130.36億137.34億125.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.690.470.610.630.68
營業收入81.60億93.02億104.31億103.59億106.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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