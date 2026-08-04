鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為19.82元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.36元，其中最高估值0.5元，最低估值0.31元，預估目標價為19.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.5(0.5)
|0.94
|1.11
|1.09
|最低值
|0.31(0.31)
|0.38
|0.47
|0.63
|平均值
|0.38(0.38)
|0.61
|0.75
|0.87
|中位數
|0.36(0.38)
|0.6
|0.75
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|303.37億
|313.92億
|335.04億
|397.67億
|最低值
|279.07億
|277.68億
|285.88億
|299.59億
|平均值
|290.91億
|296.31億
|305.23億
|322.13億
|中位數
|289.94億
|295.64億
|299.17億
|314.92億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|-0.32
|營業收入
|317.62億
|297.31億
|295.25億
|300.53億
|299.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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