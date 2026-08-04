鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為19.82元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.36元，其中最高估值0.5元，最低估值0.31元，預估目標價為19.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.5(0.5)0.941.111.09
最低值0.31(0.31)0.380.470.63
平均值0.38(0.38)0.610.750.87
中位數0.36(0.38)0.60.750.94

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值303.37億313.92億335.04億397.67億
最低值279.07億277.68億285.88億299.59億
平均值290.91億296.31億305.23億322.13億
中位數289.94億295.64億299.17億314.92億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.650.750.320.22-0.32
營業收入317.62億297.31億295.25億300.53億299.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

相關行情

台股首頁我要存股
Takeda Pharmaceutical Co - ADR16.83-1.52%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty