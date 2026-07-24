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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至19.69元，幅度約5.09%

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由18.74元上修至19.69元，調升幅度5.09%。其中最高估值21.28元，最低估值15.26元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(24日)收盤價為16.82元。近5日股價上漲5.09%，標普指數下跌1.67%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TAK市場預估目標價

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Takeda Pharmaceutical Co - ADR16.82-0.30%

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