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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至11.18元，預估目標價為415.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾儀(AEIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.41元上修至11.18元，其中最高估值11.42元，最低估值9.04元，預估目標價為415.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.42(9.79)17.0320.62
最低值9.04(9.04)10.9216.93
平均值10.71(9.42)14.3518.53
中位數11.18(9.41)14.8417.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值24.37億32.61億37.39億
最低值22.06億25.75億33.61億
平均值23.72億29.21億35.27億
中位數24.22億29.68億34.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.515.293.401.433.84
營業收入14.56億18.45億16.56億14.82億17.99億

詳細資訊請看美股內頁：
艾儀(AEIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEIS

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