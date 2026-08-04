鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至11.18元，預估目標價為415.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾儀(AEIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.41元上修至11.18元，其中最高估值11.42元，最低估值9.04元，預估目標價為415.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.42(9.79)
|17.03
|20.62
|最低值
|9.04(9.04)
|10.92
|16.93
|平均值
|10.71(9.42)
|14.35
|18.53
|中位數
|11.18(9.41)
|14.84
|17.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.37億
|32.61億
|37.39億
|最低值
|22.06億
|25.75億
|33.61億
|平均值
|23.72億
|29.21億
|35.27億
|中位數
|24.22億
|29.68億
|34.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.51
|5.29
|3.40
|1.43
|3.84
|營業收入
|14.56億
|18.45億
|16.56億
|14.82億
|17.99億
詳細資訊請看美股內頁：
艾儀(AEIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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