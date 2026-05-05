鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至9.32元，預估目標價為385.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾儀(AEIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.75元上修至9.32元，其中最高估值9.79元，最低估值8.3元，預估目標價為385.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.79(9.55)
|12.65
|13.98
|最低值
|8.3(8.3)
|10
|12.22
|平均值
|9.18(8.79)
|11.54
|13.1
|中位數
|9.32(8.75)
|11.63
|13.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.73億
|27.36億
|28.86億
|最低值
|21.17億
|23.93億
|28.44億
|平均值
|22.17億
|25.74億
|28.65億
|中位數
|22.33億
|25.90億
|28.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.51
|5.29
|3.40
|1.43
|3.84
|營業收入
|14.56億
|18.45億
|16.56億
|14.82億
|17.99億
詳細資訊請看美股內頁：
艾儀(AEIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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