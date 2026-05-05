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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾儀(AEIS-US)EPS預估上修至9.32元，預估目標價為385.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾儀(AEIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.75元上修至9.32元，其中最高估值9.79元，最低估值8.3元，預估目標價為385.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.79(9.55)12.6513.98
最低值8.3(8.3)1012.22
平均值9.18(8.79)11.5413.1
中位數9.32(8.75)11.6313.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值22.73億27.36億28.86億
最低值21.17億23.93億28.44億
平均值22.17億25.74億28.65億
中位數22.33億25.90億28.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.515.293.401.433.84
營業收入14.56億18.45億16.56億14.82億17.99億

詳細資訊請看美股內頁：
艾儀(AEIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEIS

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