鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-04 21:33

交通部航政司今 (4) 日表示，考量桃園機場第三航廈及第三跑道、高雄機場新航廈、台中機場擴建及各區域門戶與離島機場建設，因應未來 20 年所需投入經費將達 6,000 億元，為利機場建設推動及觀光發展，交通部宣布將分 2 階段調整機場服務費，其中第一階段，今 (2026) 年 9 月 1 日起將調整為新台幣 750 元，第 2 階段 (202 年 9 月起) 將調整為 1,000 元。

交通部指出，目前我國向每位出境旅客收取的機場服務費自 2015 年調整為 500 元後，已超過 10 年未再調整，期間營建物價及營運成本持續增加，機場服務費已無法支應機場建設及營運需求。

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交通部舉例，目前鄰近國家中，新加坡樟宜機場出境旅客費用為台比ˋ1,597 元、香港赤鱲角機場為 1,434 元、日本成田機場為 1,239 元、泰國曼谷蘇凡納布機場為 1,187 元，其他東南亞主要機場 (如馬來西亞吉隆坡、越南河內內排、緬甸仰光機場) 出境旅客費用亦高於我國，為利財務永續，實有需要調整收費以合理反映機場服務成本。

交通部說明，現行出境旅客機場服務費係由機場與觀光各分配 50%，為因應機場建設需求並兼顧觀光發展，本次將配合機場服務費之調整一併調整分配比例，第一階段機場與觀光比例將調整為 60%、40%，第二階段將調整為 65%、35%。以 2025 年出境旅客約 2,570 萬人次估計，出境旅客機場服務費調整後，每 1 年機場服務費收入可由 128 億元增加至 256 億元，機場獲分配金額將增加 66 億元，觀光獲分配金額亦將增加至 90 億元。

交通部表示，因轉機過境乘客亦有使用機場服務設施，爰將配合出境旅客機場服務費之調整，同步採 2 階段調整轉機過境設施使用費至 1,000 元，因轉機過境設施使用費收取對象以外國轉機過境旅客為主，尚不致對國人產生影響，目前我國機場連結全球 104 個國際航點，每周飛航 3,018 班次。