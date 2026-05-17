接手75%航線、起降時段！精神航空倒閉後 微風航空火速搶灘大西洋城國際機場

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-18 05:00

美國廉航精神航空 Spirit Airlines 本月 2 日無預警宣布停業，這家曾承擔紐澤西州大西洋城國際機場 75% 客流量的航空公司，倒閉險些讓該機場淪為「空城」，但競爭對手迅速入局填補市場真空，其中總部位於猶他州的微風航空 (Breeze Airways) 反應最為敏捷。

無縫銜接航線、起降時段！精神航空倒閉後 微風航空火速搶灘大西洋城國際機場(圖:shutterstock)

《華爾街日報》(WSJ) 報導，就在精神航空宣布停航的前一天，大西洋城機場負責人緊急致電微風航空。在精神航空正式宣布破產停飛數小時後，微風航空便迅速拍板，決定接手精神航空在當地幾乎全部的航線網絡。

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精神航空正式終止營運，成為數十年來倒閉影響力最大航空公司，引發各大航司爭相搶占其遺留資源。除大西洋城等二線機場，紐約拉瓜迪亞等大型樞紐的珍貴起降時段，也成為業者覬覦的目標。

微風航空透露，該航司原本就打算本月開通該航線，且訂單量在精神倒閉前已穩步上漲。「這片市場存在剛性需求，民眾迫切需要這類平價航線。」

儘管搶占版圖是廉航擴張的良機，但業內高管坦言這是把雙面刃。