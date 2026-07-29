鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-29 20:50

為反映機場消防人員勤務的專業性與危險繁重現況，行政院已核定調高危險職務加給。交通部民航局今 (29) 日宣布，所屬旗下 16 處機場消防人員，調高危險職務加給部分將分為 2 級支付，第 1 級每月支領新台幣 9,700 元，自下 (8) 月 1 日起生效。

民航局指出，全台機場均為國家重要基礎設施，必須依據國際民航組織 (ICAO) 標準，配置專責機場消防人力，除負責傳統火災搶救外，也應對日益複雜的多元災害，乃至恐怖攻擊等，特別是航機在空中有任何異常情況，消防員就必須全程待命，以確保營運與飛航安全。

‌



為妥善應對挑戰，民航消防人員必須具備高度專業知識，熟稔航空器結構與特種消防車輛裝備，並精通航空救護技能，方能在極短時間內達成高效應變，近年隨著航空業強勢復甦，民航局各航空站航班架次持續攀升，使得消防人員的出勤量與工作負荷大幅增加，更顯示機場消防人員職務的繁重與危險性。

為合理反映第一線機場消防人員勤務繁重現況，民航局近年積極爭取，調高機場消防人員之「危險職務加給」，在行政院參酌消防人力危險加給標準，於本 (7) 月 9 日核定機場消防人員危險職務加給。

民航局指出，全台除桃園國際機場以外的 16 處機場，未來危險職務加給將分為 2 級，松山、高雄、台中、澎湖、金門與台東等 6 處機場為第 1 級，每月支領 9,700 元，其他機場為第 2 級，每月支領 7,760 元。