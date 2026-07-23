信邦Q2純益繳雙增EPS3.76元 上半年每股賺7.36元

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信邦說明，第二季受惠產品組合優化及工業應用產業比重提升，帶動毛利率成長，不過，為迎接未來市場商機，公司在第二季主動加大策略性投資，包括調整薪資、拓展市場、推動新產品研發及支付相關運費，導致費用率上升。