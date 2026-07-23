信邦Q2純益繳雙增EPS3.76元 上半年每股賺7.36元
鉅亨網記者彭昱文 台北
電子線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (23) 日公告第二季財報，稅後純益 9.03 億元較季增 4.44%、年增 19.02%；每股純益 3.76 元，上半年稅後純益 17.68 億元，年增 5.05%，每股純益 7.36 元。
信邦第二季營收 90.19 億元，季增 8.75%、年增 16.58%；毛利率 24.54%，季增 0.03 個百分點、年減 0.17 個百分點；營業利益 9.39 億元，季減 1.76%，年增 7.78%，營益率 10.41%，季減 1.12 個百分點、年減 0.85 個百分點。
信邦說明，第二季受惠產品組合優化及工業應用產業比重提升，帶動毛利率成長，不過，為迎接未來市場商機，公司在第二季主動加大策略性投資，包括調整薪資、拓展市場、推動新產品研發及支付相關運費，導致費用率上升。
業外方面，信邦表示，雖然第二季金融資產評價利益受市場波動影響較上季減少，但在海外子公司研發抵減退稅的助攻，整體獲利能力依然維持穩健成長。
信邦上半年營收營收 173.11 億元，年增 8.91%、毛利率 24.53%，年減 0.08 個百分點，營業利益 18.95 億元，年減 2.02%；營益率 10.95%，年減 1.22 個百分點。
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