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手機漲價潮蔓延 今年來小米三度漲價

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

近日小米 (01810-HK) 17 系列漲價人民幣（下同）400 元至 500 元，REDMI K90、Turbo 5 全系上調 300 元，9 款在售主力機型同步執行新價。

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手機漲價潮蔓延，今年來小米三度漲價。（圖：Shutterstock）

這已是小米今年來第三輪調價。4 月 11 日先動 REDMI K90 Pro Max 與 Turbo 5，年中再度跟進，8 月把旗艦小米 17 系列也拉進名單。


據《21 世紀經濟報導》4 日（周二）報導，放到行業裡看，這並非孤例：3 月中旬 OPPO、vivo 已先行調價，榮耀以「煥新版」變相提價，三星 Galaxy S26 國行版抬高門檻，導火索是記憶體晶片漲價。

矛盾也同樣清晰：終端廠商毛利承壓，出貨收縮，上游記憶體廠商利潤翻倍，分歧最終收斂為兩點——上游新產能何時釋放，以及終端毛利率能否守住兩位數。

小米調價路徑本身是成本壓力的體現。小米集團合夥人、總裁盧偉冰在 3 月 25 日財報業績會上很克制地表示，記憶體從 2025 年第三季起漲，是長周期，很可能會貫穿到 2027 年，「手機漲價或早或晚不可避免，儘量為消費者多扛一段」。
 


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