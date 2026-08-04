鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-04 13:17

近日小米 (01810-HK) 17 系列漲價人民幣（下同）400 元至 500 元，REDMI K90、Turbo 5 全系上調 300 元，9 款在售主力機型同步執行新價。

手機漲價潮蔓延，今年來小米三度漲價。（圖：Shutterstock）

這已是小米今年來第三輪調價。4 月 11 日先動 REDMI K90 Pro Max 與 Turbo 5，年中再度跟進，8 月把旗艦小米 17 系列也拉進名單。

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據《21 世紀經濟報導》4 日（周二）報導，放到行業裡看，這並非孤例：3 月中旬 OPPO、vivo 已先行調價，榮耀以「煥新版」變相提價，三星 Galaxy S26 國行版抬高門檻，導火索是記憶體晶片漲價。

矛盾也同樣清晰：終端廠商毛利承壓，出貨收縮，上游記憶體廠商利潤翻倍，分歧最終收斂為兩點——上游新產能何時釋放，以及終端毛利率能否守住兩位數。