川普罕見列時間表 稱美國將在他任期結束前控制格陵蘭島

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-04 12:02

據美國《新聞周刊》和英國《獨立報》2 日（周日）報導，美國總統川普日前在接受採訪時表示，格陵蘭島將在他本屆總統任期結束、即 2029 年 1 月前由美國「控制」。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

美國保守派媒體「真正美國之聲」節目主持人史蒂夫 · 格魯伯在 7 月 31 日的採訪中說：「我曾在這個節目中預測，在你卸任之前，格陵蘭島將處於我國實際控制之下。」

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川普說道：「你會是對的…… 對我國來說，格陵蘭很重要。」

川普從 8 月 1 日至 2 日在 Truth Social 平台發布約 40 條帖子，其中部分為人工智慧（AI）技術生成的圖像。一張圖顯示巨大的川普俯瞰格陵蘭島，暗示他希望美國「控制」格陵蘭島。

《獨立報》提到，川普長期主張由美國奪取丹麥自治領地格陵蘭島的控制權，還曾說希望實現對格陵蘭島「完全、徹底的購買」，並為此威脅對丹麥等部分歐洲國家商品加徵關稅，以推動達成相關協議。

《新聞周刊》指出，美國官方聲稱推動「控制」格陵蘭島是出於國家安全考慮。目前美國已透過皮圖菲克太空基地在格陵蘭島維持軍事存在，通過該基地進行飛彈預警和太空監視等活動。

格陵蘭島擁有稀土礦藏，以及對現代科技和軍事供應鏈至關重要的其他關鍵礦產資源。

川普有關「控制」格陵蘭島的言論遭到格陵蘭島和丹麥反對。格陵蘭島自治政府總理延斯 - 弗雷德里克 · 尼爾森曾說：「格陵蘭島不出售。」

他強調，格陵蘭島「不會被美國擁有，不會由美國統治，也不會成為美國的一部分」。