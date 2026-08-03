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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為50.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.26元，其中最高估值5.16元，最低估值3.21元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.16(5.16)5.667.488.63
最低值3.21(3.21)2.824.395.11
平均值4.21(4.18)4.325.466.17
中位數4.26(4.16)4.165.135.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.58億74.83億80.40億78.37億
最低值62.09億61.60億66.50億75.48億
平均值66.92億67.32億72.34億76.92億
中位數67.14億66.65億72.46億76.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.615.780.780.182.03
營業收入65.56億87.54億45.16億43.25億52.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAR

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